Возможный соперник Ломаченко защитил чемпионский пояс

23 июня в мексиканской Мериде состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигелем Берчельтом (34-1, 30 КО).

Ему противостоял экс чемпион мира, аргентинец Джонатана Баррос (41-6-1, 22 КО).

Берчельт сходу захватил инициативу и прессинговал соперника. Во втором раунде он отправил Барроса в первый нокдаун. В третьей трёхминутке ситуация повторилась ещё дважды. После этого команда аргентинца отказалась от продолжения боя.

Таким образом, Берчельт провёл уже третью защиту титула.