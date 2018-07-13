Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо перед боем с Лукасом Матиссе заявил, что этот поединок поможет ему решить, что делать со своей карьерой дальше.

"Я не говорю, что поединок с Матиссе будет моим последним, нет. Но совершенно точно бой с Лукасом для меня станет поводом серьёзно подумать, стоит мне продолжать заниматься профессиональным боксом или же пора задуматься об уходе с ринга", — сказал Пакьяо.

Ранее боксеры Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе встретились в рамках пресс-конференции перед боем.

Поединок состоится 14 июля в Малайзии.