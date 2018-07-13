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Назван следующий соперник Ломаченко

Василий Ломаченко
20:07 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко узнал следующих кандидатов на бой.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, с кем проведет следующий бой его боец.

«Ломаченко очень быстро восстанавливается после операции. Его соперником станет либо Мэнни Пакьяо, либо победитель титульного боя Раймундо Бельтрана против Хосе Педраса.

Чтобы Пакьяо мог рассчитывать на бой с Василием, ему нужно победить Маттиссе. Никто не знает, что случится в субботу. Маттиссе – отличный панчер. А скорость Пакьяо уже не та, что была раньше», – сказал Арум.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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