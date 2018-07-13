Мэнни Пакьяо - Лукас Матиссе: где и когда смотреть бой

В воскресенье, 15 июля, состоится боксерский поединок между легендарным Мэнни Пакьяо (59-7-2) и обладателем титула WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе (39-4-0).

Бой пройдет на «Axiata Arena» в Куала-Лумпуре (Малайзия). Начало вечера бокса в 04:00 по Киеву, ориентировочное время начала главного поединка – в 06:30.

Список спутниковых телеканалов, которые покажут поединок Пакьяо — Матиссе: Canal Space, Panama RPC Channel 4, Australia Main Event, USA ESPN+, OSN Sports Box Office.

Котировки букмекеров: 1,5 на Пакьяо против 2,8 на Матиссе.