Слова Пакьяо после победы над Матиссе
Новости спорта: Мэнни Пакьяо прокомментировал свою досрочную победу над Лукасом Матиссе.
"Я был удивлен, что нокаутировал его так рано. Я отправил Матиссе в нокдаун в третьем, пятом и седьмом раундах. Давно мне не удавалось такое.
Мы отлично поработали во время тренировок, никуда не торопились, не было давления. Мы контролировали ход подготовки, все было отлично. Я уже не так молод, работа тренерского штаба очень важна. Спасибо моему тренеру и всем членам команды", – приводит слова филиппинца BoxingScene.
Напомним, Мэнни Пакьяо добыл досрочную победу в седьмом раунде поединка.