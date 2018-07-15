Слова Пакьяо после победы над Матиссе

"Я был удивлен, что нокаутировал его так рано. Я отправил Матиссе в нокдаун в третьем, пятом и седьмом раундах. Давно мне не удавалось такое.

Мы отлично поработали во время тренировок, никуда не торопились, не было давления. Мы контролировали ход подготовки, все было отлично. Я уже не так молод, работа тренерского штаба очень важна. Спасибо моему тренеру и всем членам команды", – приводит слова филиппинца BoxingScene.

Напомним, Мэнни Пакьяо добыл досрочную победу в седьмом раунде поединка.