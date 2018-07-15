Пакьяо - о дальнейших планах

Мэнни Пакьяо после победы над Лукасом Маттиссе признался, что не задумывается, с кем он будет драться дальше, но заявил, что в планах у него еще один бой в конце года.

"Прямо сейчас я буду счастлив вернуться на родину и отпраздновать победу с моими соотечественниками, а потом продолжить служить им на своей должности. А кто будет следующим, это совсем другая история и другое обсуждение", – заявил Пакьяо.

Напомним, Мэнни Пакьяо добыл досрочную победу в седьмом раунде поединка.