Педро Диас назвал спарринг-партнера Кличко будущей звездой супертяжелого веса

Известный наставник Педро Диас, сотрудничавший в том числе с Гильермо Ригондо, Мигелем Котто и Одланьером Солисом, отвесил порцию комплиментов хорватскому супертяжу Филипу Хрговичу.

По мнению специалиста, у бронзового призера Олимпиады-2016, помогавшему Владимиру Кличко готовиться к его боям, огромные перспективы. «Без сомнений, он обладает идеальной комбинацией силы, скорости и интеллекта, чтобы стать лучшим в своем весе», - цитирует Диаса Allboxing.