Украинский супертяж Захожий добыл 9-ю победу на профи-ринге

Украинский супертяж Александр Захожий (9-0, 7 КО) добыл свою девятую победу на профи-ринге. Украинец в вечере бокса в Карлсруэ, Германия, в первом раунде нокаутировал латвийца Рихардса Бигиса (13-7, 11 КО), сообщает luckypunch.net.

Бой продлился чуть менее трёх минут, за которые украинский боксер трижды отправил соперника в нокдаун.

От третьего падания Бигиса не спасли даже канаты, сквозь которые он едва не выпал с ринга. После этого рефери принял решение остановить поединок.