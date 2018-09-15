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Украинский супертяж Захожий добыл 9-ю победу на профи-ринге

Александр Захожий
15:55 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский супертяжеловес Александр Захожий эффектно победил латвийца Рихардса Бигиса в первом раунде.

Украинский супертяж Александр Захожий (9-0, 7 КО) добыл свою девятую победу на профи-ринге. Украинец в вечере бокса в Карлсруэ, Германия, в первом раунде нокаутировал латвийца Рихардса Бигиса (13-7, 11 КО), сообщает luckypunch.net.

Бой продлился чуть менее трёх минут, за которые украинский боксер трижды отправил соперника в нокдаун.

От третьего падания Бигиса не спасли даже канаты, сквозь которые он едва не выпал с ринга. После этого рефери принял решение остановить поединок.

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Новости спорта, Александр Захожий, Бокс, Новости бокса, Рихардс Бигис.
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