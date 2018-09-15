Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой

В ночь с 15-го на 16-е сентября (время киевское) в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Головкин - Альварес 2. Чемпион мира в среднем весе WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес первый бой свели вничью. Кроме титулов Головкина на кону в реванше будет стоять вакантный пояс The Ring.

Украинские зрители смогут посмотреть бой в прямом эфире на телеканале "Интер", ориентировочное начало поединка в 6:00 по киевскому времени.

Анонс боя от телеканал HBO:

Накануне боя прошла официальная церемония взвешивания, где оба боксера сделали вес.

Кроме того команды боксеров едва не устроили драку во время дуэли взглядов.