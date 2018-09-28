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Власов - Гловацки: где и когда состоится бой

Максим Власов - Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриеди - Ноэль Микаэлян
14:18 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта: Боксер первого тяжелого веса Максим Власов узнал дату и место проведения четвертьфинального поединка WBSS с Кшиштофом Гловацки.

Бой, как и предполагалось, пройдёт 10 ноября и станет одним из главных событий на вечере профессионального бокса в Чикаго (штат Иллинойс, США), сообщает официальный сайт Всемирной боксёрской суперсерии.

"Я долго ждал своего шанса, и я полон энергии. План прост: забрать всё и ничего не отдавать. Сделаю всё, чтобы снова стать чемпионом мира", — заявил Гловацки.

В рамках этого вечера бокса выступит также полуфиналист первого сезона WBSS, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис, его соперником станет Ноэля Микаэляна.

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