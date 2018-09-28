Власов - Гловацки: где и когда состоится бой

Бой, как и предполагалось, пройдёт 10 ноября и станет одним из главных событий на вечере профессионального бокса в Чикаго (штат Иллинойс, США), сообщает официальный сайт Всемирной боксёрской суперсерии.

"Я долго ждал своего шанса, и я полон энергии. План прост: забрать всё и ничего не отдавать. Сделаю всё, чтобы снова стать чемпионом мира", — заявил Гловацки.

В рамках этого вечера бокса выступит также полуфиналист первого сезона WBSS, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис, его соперником станет Ноэля Микаэляна.