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Конгресс WBC 2018: программа главных событий в Киеве

Конгресс WBC: Сулейман и Кличко
19:33 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Эффектная церемония открытия, звездная автограф-сессия и много классного бокса.

56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября. Вашему вниманию предлагаем программу главных медиа-мероприятий.

1 октября 9:00, Почтовая площадь, открытие 56-го Конгресса WBC. Пресс-подход Виталия Кличко и одного из звездных гостей конвенции в 9:30, начало церемонии в 10:00.

2 октября, 11:30, визит Виталия Кличко и звездных гостей WBC в детское учреждение. Адрес: ул. Полярная, 7а, Центр помощи детям «Город счастливых детей».

2 октября, 15:30, автограф-сессия с участием Виталия Кличко, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда и Александра Усика. Место проведения: ТРЦ Гулливер (Спортивная площадь, 1а).

2 октября 18:00, Дворец спорта, турнир «Вместе с легендами».

Также запланированы две медиа-события в рамках турнира «Вместе с легендами».

30 сентября в ТРЦ Ocean Plaza (ул. Антоновича, 176, 2 этаж) состоится открытая тренировка, в которой примут участие Рамиль Гаджиев, Карен Чухаджян, Хасан Байсангуров и Арам Фаниян и их соперники мексиканцы Бруно Сандовал, Пауль Рамон Валензуела-младший, Дилан Лоза и Рене Теллес Хирон. Начало в 14:00.

1 октября в 14:00 в мультиспейсе Klitschko Expo (ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский») пройдет церемония взвешивания участников турнира.

Главными звездными фигурами Конгресса станут Владимир Кличко, Александр Усик, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Хулио Сесар Чавес, Тони Беллью, Оскар Де Ла Хойя. Пока под вопросом приезд Майка Тайсона.

Напомним, Виталий Кличко в очередной раз проанонсировал свой «реванш» с Ленноксом Льюисом во время Конгресса WBC. Правда, в каком формате будет проходить соперничество легендарных боксеров, пока тайна.

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Новости спорта, WBC, Бокс, Виталий Кличко, Конгресс WBC, Новости бокса.
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