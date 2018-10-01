Кличко с зеленым поясом теперь почетный чемпион WBC

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко получил звание почетного чемпиона WBC.

Поскольку братья Кличко дали обещание никогда не боксировать друг с другом, а пояс WBC был у Виталия, то Владимир никогда не имел в своей коллекции зеленый пояс. Сегодня на открытии конгресса WBC в Киеве Владимиру Кличко впервые вручили пояс организации, присвоив вместе с ним звание почетного чемпиона.

Напомним, 1 октября в Киеве открылся 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).