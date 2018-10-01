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Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве

Александр Усик
18:31 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик на Конгрессе WBC в Киеве пообщался с легендами бокса.

Абсолютный чемпион в тяжелом весе, украинец Александр Усик принял участие в 56-м Конгрессе WBC, который проходит в эти дни в Киеве.

 

Наш боксер поделился эмоциями этого события: "Сегодня на 56 конференции WBC я встретил тех людей, на которых я смотрел как на что-то не досягаемое. И сидел с ними в одном ряду, пожал руку каждому из них , но этому великому чемпиону. Эвандеру Холифилду. Я благодарен за то, что он меня мотивирует. Всем добра".

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Конгресс WBC.
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