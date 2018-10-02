"Моя жена толкает сильнее": Фьюри спровоцировал потасовку с Уайлдером (Видео)

Тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции, которая прошла 1 октября в Лондоне. Толчки Уайлдера Фьюри не впечатлили.

«Моя жена толкает сильнее, чем ты, сучонок. Я ничего не почувствовал, ты был жалок. У тебя никогда не хватит духу ударить меня, так?

Ты думаешь, что это игра, но я ударю тебя в лицо. Я не играю, особенно с такими бомжарами, как ты. Думаешь, что сильно бьешь? Так сделай это, мальчик», – сказал Фьюри.

Поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдет 1 декабря в Лос-Анжелесе.