Как легенда мирового бокса танцует с украинскими детьми (Видео)

В эти дни, в столице проходит 56-й конгресс WBC, который собрал немало легенд мирового бокса.

В рамках мероприятия такие известные в мире бокса люди, как Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Шон Портер, Виталий Кличко, и Марвин Хагле посетили Центр помощи детям «Місто щасливих дітей».

В Facebook появилось видео, на котором Холифилд участвует в веселом танце вместе с детишками. Похоже, что подобное занятие пришлось по душе многократному чемпиону мира по боксу.

В столичном ТРЦ Гулливер состоялась автограф-сессия легенд бокса. Киевляне и гости столицы получили возможность взять подписи у Виталия Кличко, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. Также все желающие могли сделать селфи со звездами.

Как сообщили в ТРЦ "Гулливер", на встречу с легендами бокса пришло около десяти тысяч любителей бокса. А боксеры в общей сложности раздали около трех тысяч автографов. Первыми могли подойти к легендам наши военные и ветераны АТО.