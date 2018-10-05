Головкин получил нового соперника

На конвенции Всемирного боксёрского совета было принято решение о том, что экс-чемпион организации Геннадий Головкин в следующем поединке встретится с обладателем временного пояса организации Джермаллом Чарло, сообщает BoxingScene. Победитель данного противостояния получит возможность сразиться за титул с Саулем Альваресом.

Стоит отметить, что ранее промоутер Головкина Том Лёффлер заявил, что хотел бы организовать третий бой между своим подопечным и Саулем Альваресом.

При этом Чарло подчеркнул, что он готов отступить, если Головкин и Альварес достигнут договорённости о третьем поединке. В свою очередь Всемирный боксёрский совет санкционировал возможность добровольной защиты титула Саулем Альваресом.