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Головкин получил нового соперника

Геннадий Головкин
04:05 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Геннадий Головкин в следующем поединке встретится с Джермаллом Чарло.

На конвенции Всемирного боксёрского совета было принято решение о том, что экс-чемпион организации Геннадий Головкин в следующем поединке встретится с обладателем временного пояса организации Джермаллом Чарло, сообщает BoxingScene. Победитель данного противостояния получит возможность сразиться за титул с Саулем Альваресом.

Стоит отметить, что ранее промоутер Головкина Том Лёффлер заявил, что хотел бы организовать третий бой между своим подопечным и Саулем Альваресом.

При этом Чарло подчеркнул, что он готов отступить, если Головкин и Альварес достигнут договорённости о третьем поединке. В свою очередь Всемирный боксёрский совет санкционировал возможность добровольной защиты титула Саулем Альваресом.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Новости бокса.
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