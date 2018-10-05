Промоутер назвал следующего соперника Джошуа

Эдди Хирн рассказал, с кем, вероятнее всего, проведет следующий бой его клиент Энтони Джошуа.

“WBO – следующая обязательная защита чемпионского пояса, поэтому все зависит от того, какое решение они примут. Этот вопрос будет пересмотрен на их конгрессе, который состоится уже в конце октября.

Диллиан Уайт, вероятно, будет лидером рейтинга и станет обязательным претендентом на пояс, который пренадлежит Джошуа. Затем у нас запланирована защита титула IBF с победителем пары Хью Фьюри – Кубрат Пулев. Но это вряд ли произойдет в 2019 году”,- приводит слова Хирна Badlefthook.