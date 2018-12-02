"Пришло мое время": слова Гвоздика после победы над Стивенсоном

Новости спорта: Александр Гвоздик нацелился на объединительные бои с другими чемпионами дивизиона.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал победу над Адонисом Стивенсоном. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Эта победа значит для меня все. Я тренировался всю жизнь для этого, сегодня вся тяжелая работа окупилась. Присутствие Тедди Атласа в моем углу стало огромной помощью для меня. Он точно знал, что нужно говорить мне. Мы хорошо готовились к этому поединку, я знал, что собирался отправить Стивенсона в нокаут, Адонис был отличным чемпионом. Но теперь пришло мое время. Я готов драться с каждым в полутяжелом дивизионе", - сказал Гвоздик.

Отметим, что Александр Гвоздик стал четвертым украинцем, который является действующим чемпионом мира по боксу. Также чемпионскими поясами владеют Александр Усик (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе), Василий Ломаченко (титул WBA в легком весе) и Артем Далакян (титул WBA в легчайшем весе).