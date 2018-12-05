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53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя

53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
22:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Оливер Макколл победил 26-летнего соперника.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 53-летний американец Оливер Макколл успешно вернулся на ринг спустя почти пятилетнего простоя. "Атомный бык" провел бой на арене HEB Tennis Centre в рамках вечера бокса в Корпус-Кристи (Техас, США). Маккол (58-14, 37 КО) добыл уверенную победу над соотечественником Ларри Найтом (3-17-1, 1 КО) . В шести-раундовом бою судьи единогласным решением отдали победу Оливеру  60:53, 60:53 и 59:54.

До этого свой последний поединок Маккол провел 4 года и 7 месяцев тому назад против Марцина Рековски. Тогда судьи отдали победу поляку единогласным решением.

Оливер Макколл - известный американский боксер-профессионал. Именно он первым убрал "0" в графе поражений Леннокса Льюиса. Кроме того, на его счету победа над Ларри Холмсом. 

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Бокс, Видео, Новости бокса, Оливер Макколл.
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