53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя

Новости спорта: Оливер Макколл победил 26-летнего соперника.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 53-летний американец Оливер Макколл успешно вернулся на ринг спустя почти пятилетнего простоя. "Атомный бык" провел бой на арене HEB Tennis Centre в рамках вечера бокса в Корпус-Кристи (Техас, США). Маккол (58-14, 37 КО) добыл уверенную победу над соотечественником Ларри Найтом (3-17-1, 1 КО) . В шести-раундовом бою судьи единогласным решением отдали победу Оливеру 60:53, 60:53 и 59:54.

До этого свой последний поединок Маккол провел 4 года и 7 месяцев тому назад против Марцина Рековски. Тогда судьи отдали победу поляку единогласным решением.

Оливер Макколл - известный американский боксер-профессионал. Именно он первым убрал "0" в графе поражений Леннокса Льюиса. Кроме того, на его счету победа над Ларри Холмсом.