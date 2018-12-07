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Гвоздик - Стивенсон: за кулисами боя (Видео)

Гвоздик - Стивенсон: за кулисами боя (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Гвоздика

Новости спорта: Ранее Александр Гвоздик победил Адониса Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира.

1 декабря в Квебеке украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик провел чемпионский поединок за титул WBC против Адониса Стивенсона. Поединок проходил в равной борьбе, однако, в 11-м раунде "Гвоздь" перевернул его ход и отправил 41-летнего Супермена в глубокий нокаут. После боя стало известно, что Стивенсона ввели в состояние искусственной комы и боксер находится в критическом состоянии.

После боя на youtube-канале Большой Куш появилось занимательное видео о том, что происходило накануне боя, а также сразу же после поединка. Были показаны эксклюзивные кадры подготовки Гвоздика, выбора перчаток на бой, а также комментарии Александра Усика и Василия Ломаченко. Кроме того, Тедди Атлас рассказал, каков был план на бой и почему Александр заслужил стать чемпионом мира.

Александр Гвоздик не пошел отдыхать после тяжелой победы, он вместе со своей командой отправился смотреть бой Уайлдер - Фьюри. К слову, Василий Ломаченко угадал исход того поединка.

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