Бокс. Второй сезон WBSS может быть отменен

Новости спорта: Второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии находится под угрозой срыва.

По информации The Ring, организаторы WBSS испытывают серьёзные проблемы финансового характера, а несколько боксёров по-прежнему ждут выплат за четвертьфинальные поединки.

Таким образом, второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии может быть отменён ещё до проведения полуфинальных поединков.

Напомним, второй сезон турнира проходит в трёх весовых категориях — первом тяжёлом, первом полусреднем весе и легчайшем весе.

В первом сезоне турнира суперсерия проходила в первом тяжёлом и втором среднем весе, победителями стали Александр Усик и Каллум Смит. Полуфинальные поединки второго сезона запланированы на начало 2019 года.