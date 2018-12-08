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"Это уже слишком": Ломаченко о своем переходе в другой вес

&quot;Это уже слишком&quot;: Ломаченко о своем переходе в другой вес
18:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA Super Василий Ломаченко исключает переход в полусредний вес (до 66,7 кг) в ближайшем будущем.

Напомним, на сегодняшний день украинец завоевал титулы уже в трёх весовых категориях.

"В моей весовой категории и в ближайшем к ней дивизионе нет больших звёзд. Большие имена есть в полусреднем весе, но пока я не могу перейти в полусредний вес. Думаю, что это для меня было бы слишком. Планы на 2019 год? Хочу провести бой с Майки Гарсией, думаю, что такой поединок состоится. Но мне трудно сказать, что будет после", — приводит слова Ломаченко World Boxing News.

8 декабря Василий Ломаченко проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBO Хосе Педрасой.

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