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"Стану на сторону монахов": громкое заявление Усика о захвате лавры

&quot;Стану на сторону монахов&quot;: громкое заявление Усика о захвате лавры
10:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что в случае захвата любой из украинских лавр, он станет на сторону монахов.

"Когда я задаю вопросы своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, он отвечает: "Говори им простую вещь: читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано". Как лично я отношусь (к Томосу об автокефалии Украинской православной церкви)? Если люди станут добрее и начнут прощать обиды, если начнут любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит, тогда я за то, чтобы его давали", – заявил Усик.

"Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов", - так абсолютный чемпион мира по боксу ответил на вопрос ведущих телеканала 112 Украина о его действиях в случае захвата радикалами Лавры и насилия над монахами.

Ранее сообщалось о том, что авторитетное американское издание Sports Illustrated назвало Александра Усика боксером года.

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