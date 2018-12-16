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"Несчастный случай": Президент WBC о коме Стивенсона после нокаута от Гвоздика

&quot;Несчастный случай&quot;: Президент WBC о коме Стивенсона после нокаута от Гвоздика
04:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Маурисио Сулейман заявил, что делает все, чтобы его вид спорта стал более безопасным.

Глава WBC Маурисио Сулейман прокомментировал случившееся с Адонисом Стивенсоном после поединка с Александром Гвоздиком.

"Это явно несчастный случай. Это расстраивает, потому что в последние годы мы делали все, чтобы сделать наш вид спорта более безопасным для боксеров, включая изменения в правилах.

Да, всегда есть пространство для прогресса, но стоит напомнить, что с точки зрения смертности бокс занимает 14-е место среди видов спорта в мире. 13 видов спорта более опасны, чем бокс", — приводит слова Маурисио Сулеймана Journal de Montreal.

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