Завьялов дал прогноз на бой Далакян - Леброн

Новости спорта: Михаил Завьялов считает, что Артем Далакян досрочной победой защитит титул WBA.

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Михайлович Завьялов в комментарии для Luckypunch.net поделился своим мнением о защите чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) своего пояса в противостоянии с доминиканцем Грегорио Леброном (21-4, 12 КО).

"Доминиканцы славятся своей мощью, выносливостью, стойкостью и ударом. Однако, я думаю, что Артём проведёт великолепный бой и завершит его досрочно.

Кстати, Майкл Баффер, который приезжал на прошлый поединок Артёма против тайца Тайена, называл его вторым Ломаченко. Уверен, все получат большое удовольствие от вечера бокса, который нас ждёт, от всех боев в нем!"

Вечер бокса Далакян - Леброн пройдёт в КВЦ Парковый вечером 15 декабря.