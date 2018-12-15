Скачать
Суббота, 15.12.2018
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Известный боксер Давид Лемье госпитализирован, бой с Джонсоном отменен
Известный боксер Давид Лемье госпитализирован, бой с Джонсоном отменен
Чендлер стал чемпионом Bellator, победив Примуса решением судей
Чендлер стал чемпионом Bellator

Завьялов дал прогноз на бой Далакян - Леброн

Завьялов дал прогноз на бой Далакян - Леброн
16:03 Сегодня Телеграф Фото: luckypunch

Новости спорта: Михаил Завьялов считает, что Артем Далакян досрочной победой защитит титул WBA.

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Михайлович Завьялов в комментарии для Luckypunch.net поделился своим мнением о защите чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) своего пояса в противостоянии с доминиканцем Грегорио Леброном (21-4, 12 КО).

"Доминиканцы славятся своей мощью, выносливостью, стойкостью и ударом. Однако, я думаю, что Артём проведёт великолепный бой и завершит его досрочно.

Кстати, Майкл Баффер, который приезжал на прошлый поединок Артёма против тайца Тайена, называл его вторым Ломаченко. Уверен, все получат большое удовольствие от вечера бокса, который нас ждёт, от всех боев в нем!"

Вечер бокса Далакян - Леброн пройдёт в КВЦ Парковый вечером 15 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBA, Новости бокса, Михаил Завьялов, Артем Далакян, Грегорио Леброн, Далакян - Леброн, Артем Далакян - Грегорио Леброн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
02 Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на гонки преследования в Хохфильцене
03 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
04 Гарсия рассказал, почему не хочет выходить на ринг против Ломаченко
05 "Я не глупый": Кролла хочет провести бой с Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь