Далакян - Леброн: все о бое

Новости спорта: В субботу, 15 декабря, украинский боксер Артем Далакян проведет защиту чемпионского пояса WBA.

Сегодня, 15 декабря, в Киеве в КВЦ Парковый состоится большой вечер профессионального бокса промоутерской компании Union Boxing Promotions. Возглавит боксерское шоу поединок Далакян - Леброн.

Непобежденный украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17 боев, 12 побед нокаутом проведет свою вторую защиту титула. Противостоять украинцу будет боксер из Доминиканской Республики Грегорио Леброн, у которого уже имеются 4 поражения в карьере при 21-й победе (16 нокаутом).

Где смотреть

В Украине вечер бокса Далакян - Леброн в прямом эфире покажет телеканал Xsport. Начало трансляции боксерского шоу в 18:00 по киевскому времени. Ориентировочное начало главного поединка - в 21:30.

Перед боем

Накануне поединка бойцы провели совместную пресс-конференцию, а также взвесились перед боем. По итогам официальном процедуры взвешивания Далакян показал вес 50,340 кг, а его соперник едва уложился в лимит весовой категории (50,8 кг, - прим. ред.), показав на весах - 50,800 кг.

Андеркарт поединка

Перед главным боем вечера состоятся несколько примечательных поединков. В частности, на ринг выйдут украинские проспекты супертяжелого веса Владислав Сиренко и Александр Захожий.

Прогноз букмекеров

Букмекеры не сомневаются в победе Артема Далакяна. Так, на победу украинца специалисты принимают ставки с коэффициентом 1,02. Успех доминиканского боксера оценивается коэффициентом 16, ничья котируется коэффициентом 30.