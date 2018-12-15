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Далакян победил Леброна: как это было

Далакян победил Леброна: как это было
20:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: union-boxing.com

Новости спорта: Артем Далакян добыл 18-ю победу на профи-ринге.

Сегодня, 15 декабря, украинский чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян провел бой с Грегорио Леброном из Доминиканской Республики в рамках вечера бокса Union Boxing Promotions в Киеве. Поединок прошел в КВЦ "Парковый". "Телеграф Спорт" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Далакян vs Леброн

Артем Далакян победил Грегорио Леброна техническим нокаутом в 5-м раунде. Украинец защитил пояс чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе.

5-й раунд: В начале раунда доминиканец упал на канвас и ему засчитали 2-й нокдаун. Леброн пошел в размен и был потрясен, позднее Далакян закрутил Грегорио и отправил его в 3-й нокдаун. За 20 секунд до конца раунда Леброн вновь оказался в нокдауне. Рефери остановил бой!

4-й раунд: Далакян отдал центр ринга доминиканскому боксеру и тот вновь пытается атаковать и при первой же атаке в борьбе с украинцем падает - без нокдауна.

3-й раунд: Далакян вновь уронил соперника, который налетел на него и потерял равновесие. В концовке раунда доминиканец опять потерял равновесие и оказался на канвасе. Мощные удары Леброна пока сотрясают воздух.

2-й раунд: Далакян часто защищается с опущенными руками на рефлексах, также украинец активно клинчует, не давая сопернику проводить атаки. В середине раунда украинец отправил Грегорио в нокдаун встречным ударом с правой.

1-й раунд: Оба боксера начали вкладываться в удары с первых секунд боя. Далакян успел уронить соперника, однако рефери посчитал, что был толчок со стороны украинца. Концовка раунда за доминиканцем.

21:50 - Бой начался!

21:48 - Прозвучали национальные гимны Доминиканской Республики и Украины, вот-вот начнется главный бой!

21:45 - На ринг под песню Its my life вышел чемпион мира по версии WBA Артем Далакян.

21:43 - Грегорио Леброн выходит на ринг.

21:22 - Владислав Сиренко нокаутировал Насименто. В ближайшие минуты начнется главный бой вечера бокса.

20:50 - Александр Захожий нокаутировал Иринеу Беато Косту Жуниора в андеркарте вечера бокса. 

Артем Далакян будет во второй раз защищать свой пояс WBA. Всего на счету украинского боксера 17 побед в 17-и боях, 12 из которых нокаутом. Его сегодняшний соперник в своем активе имеет 21 победу, 16 нокаутом при 4 поражениях.

Промо-ролик боя:

Несмотря на больший опыт на профи-ринге букмекеры не верят в победу Леброна. На триумф украинца специалисты принимают ставки с коэффициентом 1,02. Успех доминиканского боксера оценивается коэффициентом 16, ничья котируется коэффициентом 30. 

Перед боем бойцы прошли традиционную процедуру взвешивания, а также пообщались с прессой на пресс-конференции. Далакян на взвешивании показал вес 50,340 кг, а его соперник - 50,800 кг.

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал Xsport.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Артем Далакян, Грегорио Леброн, Далакян - Леброн, Артем Далакян - Грегорио Леброн.
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