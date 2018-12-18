Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком

Новости спорта: Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из комы, однако частично парализован.

Канадский боксер Адонис Стивенсон вышел из искусственной комы, однако у него частично отсутствуют двигательные рефлексы. Спортсмен был госпитализирован после нокаута от украинца Александра Гвоздика в бою за звание чемпиона WBC.

Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на канадские СМИ, Стивенсон открыл глаза и сумел пообщаться со своими родными. Общее состояние Адониса стабильное и есть шансы на восстановление, но по неподтвержденной информации у него парализована правая часть тела.

Напомним, 2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.