Промоутер Стивенсона рассказал о состоянии здоровья боксера

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель на своей странице в Твиттере сообщил, что виделся со своим клиентом.
«Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье.
Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо», – написал Мишель в твиттере.
Ранее сообщалось, что Адонис Стивенсон вышел из комы, в которую попал после поражения в бою с Александром Гвоздиком.