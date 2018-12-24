Промоутер Стивенсона рассказал о состоянии здоровья боксера

Новости спорта: Промоутер экс-чемпиона Адониса Стивенсона Ивон Мишель рассказал о состоянии боксера после выхода из комы.

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель на своей странице в Твиттере сообщил, что виделся со своим клиентом.

«Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье.

Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо», – написал Мишель в твиттере.

Ранее сообщалось, что Адонис Стивенсон вышел из комы, в которую попал после поражения в бою с Александром Гвоздиком.