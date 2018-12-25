Малоизвестный боксер из Узбекистана сломал два ребра украинцу Бурсаку

Новости спорта: Бывший претендент на чемпионский пояс едва не опозорился перед родной публикой.

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе украинец Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО) сломал два ребра в 8-раундовом бою с узбеком Мукхитдином Раджапбаевым (13-6-1, 9 КО), сообщает Time Boxing UA. В шестом раунде Бурсак побывал в нокдауне, а бой завершился в ничью – 77:73, 75:75, 75:75.

Встреча состоялась в субботу, 22 декабря, в андеркарте боя между Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем за звание интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Добавим, что в рамках этого вечера Дмитрий Митрофанов нокаутировал очередного соперника и подпишет контракт с К2. Следующий бой украинца состоится весной.

Напомним, что на бой против Кристобаля Беринчик вышел в образе героя видеоигр 90-х годов.

Для Дениса Беринчика этот поединок стал 10-м на профессиональном ринге. Ранее он одержал победы во всех своих боях, при этом шесть раз заканчивал их досрочно. В июне Беринчик в Киеве победил Хосе Луиса Прието из Колумбии, впервые защитив титул WBO Oriental в легком весе.