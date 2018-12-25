Владимир Кличко: Это был мой первый полный год вне большого спорта

Новости спорта: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко подвел итоги года, упомянув о победе Усика.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, какие важные события произошли с ним в 2018-м году.

"Это был мой первый полный год вне большого спорта. И он был по-настоящему впечатляющим. Я поделился своим курсом со студентами Гарварда и Санкт-Галлена. Запустил курс в формате лагеря в Германии, презентовал книгу Управление вызовами на английском языке во время тура по США.

Еще состоялось открытие 11Mirrors, празднование 15-летия Фонда Кличко в Киеве, победы Александра Усика - отличного спортсмена моей команды К2 Рromotions Ukraine. Это лишь некоторые моменты", - заявил Владимир в своем Instagram.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн заявил, что Владимир хочет вернуться в бокс.