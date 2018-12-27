Именитого боксера арестовали за неявку на судебное заседание

Новости спорта: Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах был арестован правоохранительными органами.

Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах Эдриен Бронер оказался в центре очередного скандала. В воскресенье, 23 декабря, боксер был арестован во Флориде, сообщает TMZ.

Причиной ареста стала неявка спортсмена в суд на несколько заседаний подряд.

Напомним, в декабре 2017 года Бронера обвинили в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки. До этого он уже прогуливал разбирательства, из-за чего так же был задержан в июле 2018 года.

А в феврале скандального боксера арестовали в торговом центре по подозрению в сексуальных домогательствах.