Тайсон Фьюри и Уайлдер ведут переговоры о срочном реванше

Новости спорта: Фрэнк Уоррен пытается договориться о незамедлительном реванше.

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, в интервью ВВС сообщил о том, что уже начались переговоры между ним и менеджером американского чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, Шелли Финкелем.

"Сейчас я веду переговоры с менеджером Уайлдера Шелли Финкелем. Пытаемся договориться о проведении незамедлительного реванша. Вы же знаете, что значит имя Тайсона Фьюри? Не важно, кто будет его оппонентом. Не важно, в какой стране состоится бой, он - гарантия заполненных трибун. Его везде знают", - заявил Уоррен.

Ранее сообщалось, что команда Уайлдера ведет переговоры и с Джошуа, и с Фьюри.