Скачать
Вторник, 08.01.2019
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Девушка-боец UFC жестоко избила грабителя
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча
Хетафе – Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча

Тайсон Фьюри и Уайлдер ведут переговоры о срочном реванше

Тайсон Фьюри и Уайлдер ведут переговоры о срочном реванше
03:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Фрэнк Уоррен пытается договориться о незамедлительном реванше.

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, в интервью ВВС сообщил о том, что уже начались переговоры между ним и менеджером американского чемпиона WBC Деонтея Уайлдера, Шелли Финкелем.

"Сейчас я веду переговоры с менеджером Уайлдера Шелли Финкелем. Пытаемся договориться о проведении незамедлительного реванша. Вы же знаете, что значит имя Тайсона Фьюри? Не важно, кто будет его оппонентом. Не важно, в какой стране состоится бой, он - гарантия заполненных трибун. Его везде знают", - заявил Уоррен.

Ранее сообщалось, что команда Уайлдера ведет переговоры и с Джошуа, и с Фьюри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Фрэнк Уоррен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селюк о Зинченко: Никому не нужны эти понты дешевые
02 Погба прибыл на медосмотр в испанский клуб
03 Свитолина и Цуренко сыграют за сборную Украины
04 Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
05 Мэнни Пакьяо рассказал, когда покинет бокс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь