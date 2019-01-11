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Джефф Хорн хочет большие бои в среднем весе

Джефф Хорн хочет большие бои в среднем весе
22:52 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Джефф Хорн хочет провести бой с Саулем альваресом.

30-летний Джефф Хорн , экс-чемпион мира в полусреднем весе из Австралии, оказался очень впечатлен своей победой в более тяжелой весовой категории — до 71 кг —над бывшим чемпионом мира Энтони Мандайном, и сейчас надеется даже на большой бой с чемпионом мира в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.

«Я вернулся с отдыха и включаюсь в тренировочную работу, пусть мои тренеры промоутеры выясняют, кот может быть соперником, кто не связан обязательствами, и кто может выйти на ринг апреле-мае, — сказал Хорн в интервью Sky News. — Мне бы хотелось соперника с большим именем, если это возможно. Если нам удался бой с Канело — он огромное имя в боксе, и его можно победить. Он один из лучших, но его можно победить. На мой взгляд, сейчас я такой позиции, что мог бы подраться за титул в одной из трех весовых категориях — полусреднем, первом среднем и среднем весах».

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Джефф Хорн.
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