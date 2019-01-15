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Хирн: Никогда не встречал таких ворчливых старикашек, как Леннокс Льюис

Хирн: Никогда не встречал таких ворчливых старикашек, как Леннокс Льюис
18:15 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Действующий промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн раскритиковал Леннокса Льюиса.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, дал свой ответ на выпадки в адрес команды Джошуа со стороны легенды британского бокса Леннокса Льюиса, который постоянно упрекает Джошуа и его команду в нежелании проводить бой с Деонтеем Уайлдером.

"Я никогда не встречал старикашек, которые говорили бы столько дерьма, сколько Леннокс Льюис несет об Энтони Джошуа. Это только потому, что ему не удалось подписать Джошуа, когда он пытался это сделать?

Леннокс говорит нам делать то, что мы уже сделали. Мы уже предложили команде Уайлдера такой контракт, о каком он говорит. С его слов получается, что Энтони не хочет этого боя. Это абсолютная ложь!", - сказал Эдди Хирн в интервью Boxingnewsonline.net.

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Промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, что у британского чемпиона есть четыре возможных варианта для ближайшего боя. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу iFL TV.

«Энтони хочет драться против Деонтея Уайлдера, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Он также хочет драться против Тайсона Фьюри, а после комментариев Уайта — он также хочет Диллиана».

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