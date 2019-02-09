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Бокс. Прайс встретится с Али

Бокс. Прайс встретится с Али
12:31 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший проспект супертяжелого веса Дэвид Прайс (23-6, 19 КО) следующий поединок проведёт 30 марта.

Его соперником станет небитый Каш Али (14-0, 6 КО), также представляющий Великобританию. Встреча пройдёт в Ливерпуле на Echo Arena, сообщает Boxingnews24.

Для Прайса этот бой станет первым в 2019 году. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2018 года, когда нокаутировал Тома Литтла и, таким образом, закрыл поражения от Александра Поветкина и Сергея Кузьмина. Что касается Али, то в его послужном списке не значится ни одного известного соперника. 11 боёв из 14 он провел с бойцами, у которых баланс побед и поражений был отрицательным. Последний раз Али появлялся на ринге в октябре 2018 года, нокаутировав Фила Уильямса.

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Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Дэвид Прайс - Каш Али, Каш Али.
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