Следующий соперник Руденко высоко оценил украинскую школу бокса

Новости спорта: Агит Кабайел высоко оценил украинскую школу бокса.

Чемпион Европы в супертяжелом весе Агит Кабайел (18-0, 13 КО), которому 2 марта в Магдебурге предстоит защита титула в бою с украинцем Андреем Руденко (32-3, 20 КО), высоко оценил своего будущего оппонента, а также украинскую школу бокса.

По словам Кабайела, в бою с Руденко трудно рассчитывать на нокаут, а уверенности ему добавляют спарринги с Энтони Джошуа. "В Магдебурге я начал свой путь, и здесь я его продолжу. Но с таким соперником, как Андрей Руденко, я не могу обещать нокаут. Он даже никогда не был в нокдауне, а боксировал ведь с действительно известными соперниками. Имеет больше опыта и представляет собой хорошую украинскую школу бокса", - цитирует Кабайела Fightnews.

"Моя уверенность в себе увеличивается, в основном благодаря спаррингам с чемпионами мира. Недавно у меня была возможность спарринговать с Джошуа, и благодаря этому я знаю, что я не далеко от верхнего уровня. Я понимаю, над чем мне нужно еще работать, и я не могу дождаться, чтобы выйти на ринг 2 марта", - рассказал боксер.