Экс-соперник Кличко Уильямс нокаутировал Филиповича

Новости спорта: Дэнни Уильямс победил небитого ранее Бобана Филиповича.

Бывший соперник Виталия Кличко и Майка Тайсона 45-летний британский супертяжеловес Дэнни Уильямс (53-26, 40 КО) одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде в поединке с небитым ранее 42-летним хорватом Бобаном Филиповичем (24-1, 22 КО).

Отметим, что бой Уильямс - Филипович состоялся еще несколько недель назад, однако его результат был внесен в базу боксерских поединков BoxRec только сейчас.

Ранее журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что наиболее вероятным соперником Александра Усика для дебюта в супертяжелом весе является Карлос Такам.