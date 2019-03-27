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Климас: Гвоздик меняется в лучшую сторону

Климас: Гвоздик меняется в лучшую сторону
03:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Менеджер украинца поделился ожиданиями от ближайшего поединка своего клиента 30 марта с Дуду Нгумбу.

Менеджер чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александра Гвоздика Эгис Климас поделился ожиданиями от ближайшего поединка своего клиента 30 марта с Дуду Нгумбу, попутно подчеркнув, что украинец будет сохранять титул чемпиона ещё не один год.

«Чего я жду от боя Гвоздика с Нгумбу? Мне интереснее всего, что мы увидим в этом бою. Судя по тренировкам, могу сказать, что Гвоздик очень доволен и сосредоточен на поединке. Он меняется в лучшую сторону, и я вижу совершенно другого парня на ринге. Я не могу сказать определённо, что именно произойдёт, но совершенно точно Гвоздик победит.

Гвоздик - Нгумбу: где и когда смотреть бой в Украине

Александр — настоящий чемпион, и он будет им ещё долгое время. Он очень мотивирован», — приводит слова Климаса Boxingtalk.

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Бокс, Новости бокса, Эгис Климас, Бокс новости.
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