Кэш Али будет лишен лицензии и оштрафован за укус Прайса во время боя

Новости спорта: Супертяж Кэш Али во время боя укусил Дэвида Прайса.

27-летний британский супертяжеловес Кэш Али, дисквалифицированный вчера в пятом раунде поединка против Дэвида Прайса за укусы, будет лишен боксерской лицензии и оштрафован.

Как сообщают британские СМИ, Британский совет по контролю над боксом (BBBoC) заморозил выплату Али его гонорара, составляющего около 20 тысяч фунтов, до окончания разбирательства данного инцидента. Не исключено, что Али будет оштрафован на всю сумму гонорара. Кроме того, ему грозит длительная дисквалификация — по оценкам инсайдеров ее срок может составить до двух лет.

Напомним, что Кэш Али еще на предматчевой пресс-конференции пообещал Дэвиду Прайсу превратить их поединок в уличную драку и полностью сдержал свое обещание: он наносил удары локтями и головой, бил соперника по затылку (за что с него было снято одно очко) и кусал его (рефери не заметил как минимум один такой эпизод), но в целом проигрывал поединок, хотя один раз и сумел слегка потрясти Прайса. В пятом раунде Али пропустил тяжелый удар, после чего вошел в клинч, повалил Прайса на настил ринга и вцепился зубами ему в живот. Рефери оторвал Али от лежащего соперника и немедленно дисквалифицировал его.