Климас: Мейвезер никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко

Новости спорта: Менеджер считает, что Джервонта Дэвис не сможет победить Василия Ломаченко.

Менеджер украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал возможный бой своего подопечного против непобежденного американца Джервонты Дэвиса.

"Дэвис вызывает Ломаченко на бой, однако Флойд Мейвезер очень умный руководитель, он хорошо разбирается в боксе и понимает что произойдет, если выпустит Джервонту в ринг к Ломаченко. Флойд никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко, потому что знает, чем это закончится.

Хотя, это был бы хороший поединок. Джервонта – хороший боксер, но не настолько, чтобы побить украинца", - сказал Климас.