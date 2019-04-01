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Климас: Мейвезер никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко

Климас: Мейвезер никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко
04:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Менеджер считает, что Джервонта Дэвис не сможет победить Василия Ломаченко.

Менеджер украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал возможный бой своего подопечного против непобежденного американца Джервонты Дэвиса.

"Дэвис вызывает Ломаченко на бой, однако Флойд Мейвезер очень умный руководитель, он хорошо разбирается в боксе и понимает что произойдет, если выпустит Джервонту в ринг к Ломаченко. Флойд никогда не позволит Дэвису провести бой Ломаченко, потому что знает, чем это закончится.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Хотя, это был бы хороший поединок. Джервонта – хороший боксер, но не настолько, чтобы побить украинца", - сказал Климас.

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