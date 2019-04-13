Ломаченко после боя с Кроллой рассмешил журналистов (Видео)

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) искусно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции после боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) и вызвал смех у работников медиа:
Кролла не отправился в больницу, с его носом все хорошо, но он очень разочарован поражением.
“I’m so sorry.” #LomaCrolla @VasylLomachenko pic.twitter.com/mrMArTfso0
— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
Смотрите видео нокаута, видео нокдауна, а также полное видео боя Ломаченко - Кролла.