Скачать
Суббота, 13.04.2019
Беленюк сразится за золото чемпионата Европы (Видео)
Беленюк сразится за золото чемпионата Европы (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: выводы после боя
Ломаченко - Кролла: выводы после боя
ONE Championship. Roots of Honor: видео чемпионских боев
ONE Championship. Roots of Honor: видео чемпионских боев

Ломаченко после боя с Кроллой рассмешил журналистов (Видео)

Ломаченко после боя с Кроллой рассмешил журналистов (Видео)
12:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу в четвертом раунде, а затем пообщался с прессой.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) искусно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции после боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) и вызвал смех у работников медиа:

Кролла не отправился в больницу, с его носом все хорошо, но он очень разочарован поражением.

Ломаченко мог сломать руку в бою с Кроллой

Смотрите видео нокаута, видео нокдауна, а также полное видео боя Ломаченко - Кролла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Кролла, Ломаченко - Кролла, Василий Ломаченко - Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
02 Ломаченко - Кролла: события боя
03 Ломаченко нокаутировал Кроллу
04 Ломаченко - Кролла: все о бое
05 Ломаченко - Кролла. Видео тяжелейшего нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь