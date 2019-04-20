Миллер: Я все испортил

Новости спорта: Американский боксер Джаррелл Миллер признал свою вину за сорванный бой с Энтони Джошуа.

Американский боксер Джаррелл Миллер должен был 1-го июня драться с Энтони Джошуа, однако допинг-проба обнаружила в крови запрещенные препараты.

Позже были проведены еще две пробы, которые оказались позитивными и поставили крест на шансах Миллера выйти в ринг против Джошуа.

"Я все испортил, все испортил сам. Я виноват, что не справился с ситуацией и теперь плачу за это высокую цену. Упустил большую возможность".

"Но я обещаю своей семье, друзьям и фанам, что в итоге все исправлю", - заявил Миллер.