Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом

Эффектный выход Беринчика в ринг перед боем с Арукавой (Видео)

Эффектный выход Беринчика в ринг перед боем с Арукавой (Видео)
00:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Денис Беринчик вновь порадовал своих болельщиков необычным выходом в ринг.

Украинский легковес Денис Беринчик в рамках главного боя вечера бокса K2 Promotions в Киеве победил японца Нихито Аракаву и защитил свой титул WBO International в легком весе. Победа далась украинцу не просто: впервые в карьере Денис провел 12-раундовый поединок, итогом которого стала единогласная победа над оппонентом.  Судейский счет - 120-107, 118-109, 120-107 в пользу украинца. 

Несмотря на отсутствие нокаута, Денис вновь порадовал публику. Еще до боя он эффектно появился в ринге. Беринчик показался в образе посетителя бани, а к рингу его доставили "банщики-секунданты".

Беринчик - Аракава. Видео боя

После боя Беринчик рассказал, что он "крадется" к званию обязательного претендента на титул WBO в легком весе, которым владеет еще один украинец - Василий Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, Денис Беринчик, WBO, Новости бокса, Нихито Аракава, Денис Беринчик - Нихито Аракава, Беринчик - Аракава.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик - Аракава: события боя
02 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
03 Беринчик решением судей победил Аракаву
04 Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
05 Лопатецкая - в финале турнира ITF в Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь