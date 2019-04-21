Эффектный выход Беринчика в ринг перед боем с Арукавой (Видео)

Новости спорта: Денис Беринчик вновь порадовал своих болельщиков необычным выходом в ринг.

Украинский легковес Денис Беринчик в рамках главного боя вечера бокса K2 Promotions в Киеве победил японца Нихито Аракаву и защитил свой титул WBO International в легком весе. Победа далась украинцу не просто: впервые в карьере Денис провел 12-раундовый поединок, итогом которого стала единогласная победа над оппонентом. Судейский счет - 120-107, 118-109, 120-107 в пользу украинца.

Несмотря на отсутствие нокаута, Денис вновь порадовал публику. Еще до боя он эффектно появился в ринге. Беринчик показался в образе посетителя бани, а к рингу его доставили "банщики-секунданты".

После боя Беринчик рассказал, что он "крадется" к званию обязательного претендента на титул WBO в легком весе, которым владеет еще один украинец - Василий Ломаченко.