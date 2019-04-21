Украинские боксеры завоевали 6 наград на международном турнире в Грузии

По результатам соревнований боксеры сборной Украины завоевали 6 наград, среди которых 4 золотых. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Награды 3-го Международного турнира по боксу среди мужчин имени Давида Квачадзе в составе национальной сборной Украины завоевали:
“золото” - Николай Буценко (56 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Виктор Вихрист (+91 кг);
“серебро” - Назар Куротчин (49 кг);
“бронза” - Юрий Шестак (60 кг).
Лучшим боксером соревнований был признан лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк.
Кроме того, 6 завоеванных наград вывели сборную Украины на второе место в общем медальном зачете. Впереди оказалась лишь хозяйка соревнований сборная Грузии, а третье место заняли россияне.
Всего в нынешнем розыгрыше соревнований приняли участие более 100 боксеров из Грузии, Армении, России, Беларуси, Чехии и Азербайджана.