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Украинские боксеры завоевали 6 наград на международном турнире в Грузии

Украинские боксеры завоевали 6 наград на международном турнире в Грузии
22:45 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: 20 апреля в Тбилиси (Грузия) прошли финальные поединки 3-го Международного турнира по боксу среди мужчин имени Давида Квачадзе.

По результатам соревнований боксеры сборной Украины завоевали 6 наград, среди которых 4 золотых. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Награды 3-го Международного турнира по боксу среди мужчин имени Давида Квачадзе в составе национальной сборной Украины завоевали:

“золото” - Николай Буценко (56 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Виктор Вихрист (+91 кг);

“серебро” - Назар Куротчин (49 кг);

“бронза” - Юрий Шестак (60 кг).

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Лучшим боксером соревнований был признан лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк.

Кроме того, 6 завоеванных наград вывели сборную Украины на второе место в общем медальном зачете. Впереди оказалась лишь хозяйка соревнований сборная Грузии, а третье место заняли россияне.

Всего в нынешнем розыгрыше соревнований приняли участие более 100 боксеров из Грузии, Армении, России, Беларуси, Чехии и Азербайджана.

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