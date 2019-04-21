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Денис Беринчик - Нихито Аракава: яркие моменты боя (Фото)
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Денис Беринчик - Нихито Аракава: яркие моменты боя (Фото)

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) уверенно защитил титул интернационального чемпиона WBO в легком весе в поединке с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО), победив его единогласным решением судей.
boxingnews.com.ua
Фото: К2ukraine/Olga Ivashchenko
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