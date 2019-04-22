Андре Уорд - о бое Кроуфорд - Хан

Новости спорта: Андре Уорд поставил Теренса Кроуфорда (35-0, 26 КО) на первую строку в рейтинге лучших боксеров мира.

На прошлой неделе Кроуфорд в Нью-Йорке техническим нокаутом в шестом раунде победил Амира Хана и провел вторую защиту титула WBO в суперсреднем весе. Победа американца выдалась очень спорной – в шестом раунде Хан не смог продолжить бой после удара ниже пояса.

"Теренс Кроуфорд сделал то, чего от него и ожидали. Он доминировал на ринге, полностью контролировал ход боя. Да, он пропустил несколько ударов, однако иногда боксеры так делают, когда видят, что каждый их точный удар достигает цели и потрясает соперника. Кроуфорд хотел выиграть эффектным нокаутом.

Я считаю, что Кроуфорд - сильнейший боксер в мире, независимо от категорий", - приводит слова Уорда ESPN.

Отметим, что в рейтинге журнала The Ring Теренс Кроуфорд находится на второй позиции, уступая украинскому чемпиону WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко (13-1, 10 КО).