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Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке

Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
07:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Виктор Постол выиграл единогласным решением судей.

В воскресенье, 28 апреля, украинец Виктор Постол (30-2, 12 KO) в Лас-Вегасе (США) провел бой с французом Мохамедом Мимуном (21-2, 2 KO).

Украинец победил француза единогласным решением судей по итогам 8 раундов 99-91, 98-92, 97-93 . Теперь на счету Постола 31 победа и он завоевал возможность драться за статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Напомним, что в 2015 году Постол завоевал пояс чемпиона м/ира по версии WBC, однако уже в следующем году потерял его в поединке с Теренсом Кроуфордом.

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