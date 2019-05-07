Постол рассказал, когда завершит карьеру боксера

Новости спорта: Виктор Постол считает Василия Ломаченко лучшим в легком весе.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол заявил, что планирует боксировать еще 2-3 года.

"Хочу еще 2-3 года побыть в форме и побороться. Сейчас стоит цель завоевать пояс WBC. Если будет хорошее предложение по другой версии, то рассмотрю. Думал о том, чтобы подняться в полусредний вес, но опускаться точно не буду. Все будет зависеть от чемпионского боя", - сказал Постол.

Украинец также высказался о Василие Ломаченко, который выступает в легком весе.

"Не думаю, что Кроуфорд будет со мной боксировать, я ему неинтересен, у меня нет пояса. Не могу сравнивать Ломаченко и Кроуфорда. Вася в своем весе лучший, мне он нравится. Когда мы готовились, были в спаррингах, я у него спрашивал, не собирается ли в первый полусредний. Он сказал, что не хочет, поскольку и для легкого веса он маленький. Поэтому Вася лучший в легком весе, а Кроуфорд - в полусреднем", - сказал Постол в интервью TimE boxing UA.