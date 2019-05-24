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Льюис назвал единственного своего оппонента, которого он едва не ударил вне ринга

Льюис назвал единственного своего оппонента, которого он едва не ударил вне ринга
02:55 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Великий британский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что единственный оппонент, которого он едва не ударил за пределами ринга - Риддик Боу.

Со всеми другими бывшими соперниками у него отличные отношения.

Очередная стычка между боксерами произошла в декабре прошлого года, когда они встретились на церемонии взвешивания накануне боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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«Единственный мой бывший оппонент, которого я едва не ударил за пределами ринга – Риддик Боу. - Все остальные, от Майка Тайсона до братьев Кличко - друзья. Мы братья по оружию. Мы понимаем, что было тогда и сейчас. Риддик Боу много говорил обо мне, а потом вдруг захотел встать рядом со мной. И заявил: «Чувак, ты не можешь стоять рядом со мной». Просто так. И там была еще пара слов. И он не собирался заканчивать».

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Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса, Риддик Боу.
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